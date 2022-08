Conte rompe l’alleanza siciliana Chinnici in bilico

jokervilma : RT @LaNotiziaTweet: Conte rompe con il Pd anche nell’Isola e ora anche la Chinnici valuta il passo indietro. Conte rompe con il Pd anche ne… - infoitinterno : Conte rompe col Pd: alle regionali in Sicilia il Movimento Cinque Stelle correrà da solo - Loredan23086243 : RT @LaNotiziaTweet: Conte rompe con il Pd anche nell’Isola e ora anche la Chinnici valuta il passo indietro. Conte rompe con il Pd anche ne… - IVALDO1962 : RT @erretti42: Bravo Conte. Che il Pd che non ha fatto altro che mettere i bastoni tra le ruote ai 5s e ha riempito le liste di impresentab… - virgiliopaolo : RT @danieledv79: @ninabecks1 E oggi Conte rompe l'alleanza col PD in Sicilia. La #Geloni ha commentato. -

La scelta di Giuseppein Sicilia, ha proseguito, 'non è una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, èche si è autoescluso' dall'alleanza a livello nazionale con il Pd '...Anche in Sicilia come nel resto del Paese, sil'alleanza PD - M5S. Alle prossime elezioni regionali 'in Sicilia il Movimento 5 stelle ... Giuseppe. 'Alcune settimane fa - ha spiegato - ero ...Giuseppe Conte rompe l’alleanza col Pd anche in Sicilia. E lo fa annunciando l’intenzione del Movimento 5 Stelle di “correre da solo per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". Dopo l’annuncio su Fa ...“Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano e votano, poi succede quel che succede, c’è un voltafaccia. Sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto ad un’idea romantica ...