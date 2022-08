Assegno unico per 6 mln di famiglie, Bonetti: Dal prossimo anno rivalutato mensilmente in base all’inflazione (Di martedì 23 agosto 2022) “Abbiamo avuto 6 mln di nuclei famigliari che stanno ricevendo l’Assegno unico da marzo, in un modo che a noi risulta regolare: i casi singoli segnalati sono stati risolti con tempestività da Inps, bisogna monitorare ed è per questo che a settembre comunque farò partire l’Osservatorio di monitoraggio del funzionamento dell’Assegno unico universale così come previsto per legge proprio per dare una risposta”. Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio 24. “L’altra buona notizia è che abbiamo strutturato l’Assegno in modo tale che dal prossimo anno venga rivalutato in base al costo della vita e significa che se aumenta l’inflazione aumenta anche ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) “Abbiamo avuto 6 mln di nuclei famigliari che stricevendo l’da marzo, in un modo che a noi risulta regolare: i casi singoli segnalati sono stati risolti con tempestività da Inps, bisogna monitorare ed è per questo che a settembre comunque farò partire l’Osservatorio di monitoraggio del funzionamento dell’universale così come previsto per legge proprio per dare una risposta”. Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elenaa Radio 24. “L’altra buona notizia è che abbiamo strutturato l’in modo tale che dalvengainal costo della vita e significa che se aumenta l’inflazione aumenta anche ...

