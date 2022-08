Valmoresca | malore mentre va in cerca di funghi | muore 65enne di Almè

(Di lunedì 22 agosto 2022) Averara. Una uomo di 65 anni residente ad, Pierangelo Personeni, è deceduto in, sopra Averara, in Val Brembana. Era partito la mattina presto indie, nel bosco, ha accusato unche gli è stato fatale. Intorno alle 6.15 di lunedì mattina è arrivato l’allarme al 112, lanciato da un fungaiolo che stava percorrendo la strada verso il rifugio Alpe Cantedoldo e che si è imbattuto nel corpo a terra. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e sette tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. L’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha portato sul posto l’équipe medica, che ha constatato il decesso. La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Averara.

zazoomblog : Valmoresca: malore mentre va in cerca di funghi muore 65enne di Sorisole - #Valmoresca: #malore #mentre #cerca -

...dalla frazione dial rifugio Cantedoldo, a circa 1.100 metri di quota. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe uscito in cerca di funghi all'alba, ma in seguito avrebbe avuto un. Una ......dalla frazione dial rifugio Cantedoldo, a circa 1.100 metri di quota. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe uscito in cerca di funghi all'alba, ma in seguito avrebbe avuto un. Una ...La richiesta di aiuto stamattina alle 6,16. Il Soccorso alpino non ha potuto che constatare il decesso Era uscito all’alba in cerca di funghi ma mentre stava percorrendo la strada che porta dalla fraz ...