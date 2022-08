Trevisan-Sherif stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cleveland 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Martina Trevisan se la vedrà con Mayar Sherif nel primo turno del torneo Wta 250 di Cleveland 2022 (cemento outdoor). Tra le due sarà il secondo scontro diretto. Il primo se l’è aggiudicato l’egiziana, che lo scorso settembre conquistò in due agili set la finale del Challenger di Karlsruhe (Wta 125, terra rossa). L’azzurra è la testa di serie numero due della manifestazione e secondo i bookmakers partirà leggermente davanti nei pronostici. L’obiettivo per Trevisan è conquistare un po’ di fiducia in vista degli imminenti US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione. Fino ad oggi, infatti, la campagna sul cemento americano l’ha vista collezionare solamente due eliminazioni all’esordio in quel di Toronto e Cincinnati. Anche la tennista africana arriva da due sconfitte di fila al primo turno dopo ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Martinase la vedrà con Mayarnel primo turno del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). Tra le due sarà il secondo scontro diretto. Il primo se l’è aggiudicato l’egiziana, che lo scorso settembre conquistò in due agili set la finale del Challenger di Karlsruhe (Wta 125, terra rossa). L’azzurra è la testa di serie numero due della manifestazione e secondo i bookmakers partirà leggermente davanti nei pronostici. L’obiettivo perè conquistare un po’ di fiducia in vista degli imminenti US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione. Fino ad oggi, infatti, la campagna sul cemento americano l’ha vista collezionare solamente due eliminazioni all’esordio in quel di Toronto e Cincinnati. Anche la tennista africana arriva da due sconfitte di fila al primo turno dopo ...

