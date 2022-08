Tour 2023 dei Coldplay, possibile data a Napoli? Gli indizi social arrivano dalla band! (Di lunedì 22 agosto 2022) Coldplay Napoli – I Coldplay, famosissima band britannica, a breve annunceranno le date del loro prossimo Tour mondiale. Tra le possibili tappe ci potrebbe essere anche lo Stadio Maradona di Napoli. I Coldplay, infatti, potrebbero aver scelto Napoli come una delle due tappe mondiali del loro prossimo Tour. Gli indizi non mancano e arrivano direttamente dal quartetto musicale. La storia dei Coldplay I quattro musicisti si conoscono alla University College di Londra e, nel 1997, decidono di fondare la band che diventerà un fenomeno globale. La fama arriverà nel 2000 grazie al singolo “Yellow” tratto dal loro album d’esordio “Parachutes“. Tra i singoli che hanno accompagnato la colonna sonora ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 22 agosto 2022)– I, famosissima band britannica, a breve annunceranno le date del loro prossimomondiale. Tra le possibili tappe ci potrebbe essere anche lo Stadio Maradona di. I, infatti, potrebbero aver sceltocome una delle due tappe mondiali del loro prossimo. Glinon mancano edirettamente dal quartetto musicale. La storia deiI quattro musicisti si conoscono alla University College di Londra e, nel 1997, decidono di fondare la band che diventerà un fenomeno globale. La fama arriverà nel 2000 grazie al singolo “Yellow” tratto dal loro album d’esordio “Parachutes“. Tra i singoli che hanno accompagnato la colonna sonora ...

