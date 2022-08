Rdc: Salvini, 'non voglio cancellarlo ma modificarlo' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io non voglio cancellare il reddito di cittadinanza, ma sicuramente modificarlo". Così Matteo Salvini a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io noncancellare il reddito di cittadinanza, ma sicuramente". Così Matteoa Rtl 102.5.

