L’Inter, Inzaghi, quota 100 (gol) e lo scudetto (Di lunedì 22 agosto 2022) Inzaghi vuole 100 gol dalL’Inter Dopo aver rifiltato i 3 gol allo Spezia, Simone Inzaghi tra scherzo e realtà ha dichiarato che l’obiettivo per lui e per L’Inter è quello di raggiungere quota 100, gol. L’anno scorso la squadra nerazzurra si è fermata a 84, ma questa cifra non sempre è sinonimo di scudetto. “L’obiettivo è decisamente ambizioso dato che nella storia del torneo è stato centrato solo sette volte, tre nello stesso mitologica annata 1950-51. E quattro volte la tripla cifra di realizzazioni si è tradotta in scudetto: nel Toro 1947-48 (125 gol) e 1946-47 (104), nella Juve 1949-50 (100 tonde) e poi nei Milan che, proprio in quella copiosa stagione 1950-51, vinse lo scudetto segnando 107 volte (esattamente quanto L’Inter ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)vuole 100 gol dalDopo aver rifiltato i 3 gol allo Spezia, Simonetra scherzo e realtà ha dichiarato che l’obiettivo per lui e perè quello di raggiungere100, gol. L’anno scorso la squadra nerazzurra si è fermata a 84, ma questa cifra non sempre è sinonimo di. “L’obiettivo è decisamente ambizioso dato che nella storia del torneo è stato centrato solo sette volte, tre nello stesso mitologica annata 1950-51. E quattro volte la tripla cifra di realizzazioni si è tradotta in: nel Toro 1947-48 (125 gol) e 1946-47 (104), nella Juve 1949-50 (100 tonde) e poi nei Milan che, proprio in quella copiosa stagione 1950-51, vinse losegnando 107 volte (esattamente quanto...

