Lino Banfi e la malattia della moglie | ha svelato a tutti il suo desiderio più grande

Erun3r : Praticamente è quel film su un musicista rock morto ammazzato insieme alla fidanzata che resuscita per vendicarsi,… - enzoprimerano27 : @CuoreRoberto E Lino Banfi con i soliti due a cheso ???????? erano capolavori della commedia , - 1958Gianluca : @4everAnnina Mbè loro eran del tipo checche, ci son pure quelli machi come al Blue Oyster di scuola di polizia, i V… - consciou_sness : @LiaQuartapelle mo hai rotto i coglioni me sá dopo questa tornata diventerá QUINTAPELLE... ovviamente alla BANFI LINO???? - manolo_loop : Il PD candida Lino Banfi #ilPDcandida -

Fortementein.com

Un medico in famiglia verso il ritorno in TV/ La risposta diSophie Codegoni rassicura i fan Ma é la diretta interessata a replicare alla curiosità del popolo del web, proprio con un ...Un medico in famiglia, previsto il ritorno in TV La rivelazione diCon almeno 10 edizioni e personaggi iconici storicamente all'attivo, Un medico in famiglia può ufficialmente dirsi una delle fiction più amate di sempre dai telespettatori di casa Rai. ... Lino Banfi, il terribile dramma del tumore: dito puntato contro i media, ecco perché Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia: l'attore ha svelato a tutti pubblicamente qual è il suo desiderio più grande, la confessione.Tzè tzè. Bastano due semplici versi per identificare uno dei comici più popolari degli Anni 80. Per tutti, Bombolo, morto 35 anni fa: il 21 agosto 1987. Romano di via ...