Juve, non solo Depay: inserimento a sorpresa (Di lunedì 22 agosto 2022) I bianconeri vagliano l’alternativa al centravanti olandese su cui potrebbe inserirsi una concorrente inglese, molto ‘vivace’ sul mercato estivo La Juventus ha chiuso la prima uscita di campionato con un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 22 agosto 2022) I bianconeri vagliano l’alternativa al centravanti olandese su cui potrebbe inserirsi una concorrente inglese, molto ‘vivace’ sul mercato estivo Lantus ha chiuso la prima uscita di campionato con un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - _Morik92_ : In chiusura l'operazione che porterà il giovane Michele #Besaggio alla corte della Signora. La #Juve lo prenderà da… - DanieleMassa9 : @filippoioi Non so chi ha avuto più culo tra Juve o villa - F1N1no : @GRiarso @StanisLaRochele Gli obiettivi li ha detti l'allenatore già. Non sono io a doverli dire. Finora la juve ha… -