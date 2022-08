Infortunio Wijnaldum, Mourinho non perdona l’autore del brutto intervento in allenamento (Di lunedì 22 agosto 2022) Una botta pesantissima da digerire, Josè Mourinho non perdona l’autore del fallo che ha causato la frattura alla tibia per Gini Wijnaldum PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ già lontano il clima disteso della conferenza stampa di ieri in cui Josè Mourino aveva felicemente asserito di avere tutti disponibili, ovviamente tranne Darboe. Purtroppo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Una botta pesantissima da digerire, Josènondel fallo che ha causato la frattura alla tibia per GiniPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ già lontano il clima disteso della conferenza stampa di ieri in cui Josè Mourino aveva felicemente asserito di avere tutti disponibili, ovviamente tranne Darboe. Purtroppo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - sportface2016 : +++Tegola #Roma, frattura della tibia destra per Georginio #Wijnaldum: infortunio con lungo stop in vista per l'olandese+++ - GoalItalia : Grave infortunio per #Wijnaldum ?? Lungo stop in vista ?? - solenero3 : RT @PinoVaccaro77: Quelli che stanno augurando il peggio a un ragazzino di 19 anni non sono migliori dei trigloditi che stanno godendo per… - Dondolino72 : RT @ilRomanistaweb: ?? Infortunio #Wijnaldum: oggi immobilizzazione dell'arto Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nei pross… -