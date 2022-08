Il 15enne travolto e ucciso in provincia di Pordenone mentre si trovava sulla pista ciclabile (Di lunedì 22 agosto 2022) È stato colpito da un’automobile davanti agli occhi dei suoi due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma per lui non c’è stato nulla da fare e si è spento, per via delle gravi e profonde ferite provocate dall’impatto, in ospedale. Il giovane Giovanni Zanier, di soli 15 anni, è morto dopo esser stato investito da una VolksWagen Polo nera guidata da una soldatessa americana di stanza nella base USA di Aviano. L’automobile, secondo le ricostruzioni, ha sbandato all’uscita di una rotonda centrando il ragazzo che si trovava lì, trasportando la sua bici a mano, insieme ai suoi coetanei. sulla pista ciclabile al fianco della carreggiata. Giovanni Zanier, il 15enne in bicicletta investito e ucciso a Pordenone Il tutto è avvenuto nella notte tra sabato e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) È stato colpito da un’automobile davanti agli occhi dei suoi due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma per lui non c’è stato nulla da fare e si è spento, per via delle gravi e profonde ferite provocate dall’impatto, in ospedale. Il giovane Giovanni Zanier, di soli 15 anni, è morto dopo esser stato investito da una VolksWagen Polo nera guidata da una soldatessa americana di stanza nella base USA di Aviano. L’automobile, secondo le ricostruzioni, ha sbandato all’uscita di una rotonda centrando il ragazzo che silì, trasportando la sua bici a mano, insieme ai suoi coetanei.al fianco della carreggiata. Giovanni Zanier, ilin bicicletta investito eIl tutto è avvenuto nella notte tra sabato e ...

Corriere : Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia - il_piccolo : Appassionato di nuoto, informatica e parkour: ecco chi era il 15enne travolto e ucciso a Porcia - il_piccolo : Appassionato di nuoto, informatica e parkour: ecco chi era il 15enne travolto e ucciso a Porcia - neXtquotidiano : Il 15enne travolto e ucciso in provincia di #Pordenone mentre si trovava sulla pista ciclabile - pincopa02997127 : RT @Corriere: Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia -