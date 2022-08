I limiti dei robot-pischiatri (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - robot-psichiatri verranno a breve in sostegno e supporto alle nostre angosce quotidiane? Ci analizzeranno, ascoltandoci, per farci superare le crisi di debolezza psichica? “In un contesto in cui i disturbi e le patologie psicologiche e psichiatriche sono in aumento”, si legge in un articolo pubblicato da France Soir, “l'Intelligenza Artificiale sembra utile per poter soddisfare una forte domanda, in particolar modo in termini di diagnosi”. Ma attenzione, avvertono gli esperti, perché nonostante la proliferazione di disturbi sorti durante la crisi del Covid-19, ”il successo delle intelligenze artificiali e la loro accettazione da parte degli operatori sanitari non è facile, perché gli algoritmi sono sempre distorti”. Il tema affrontato dall'articolo riguarda le applicazioni di aiuto psicologico e psichiatrico che “si sono sviluppate in particolare durante il ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI --psichiatri verranno a breve in sostegno e supporto alle nostre angosce quotidiane? Ci analizzeranno, ascoltandoci, per farci superare le crisi di debolezza psichica? “In un contesto in cui i disturbi e le patologie psicologiche e psichiatriche sono in aumento”, si legge in un articolo pubblicato da France Soir, “l'Intelligenza Artificiale sembra utile per poter soddisfare una forte domanda, in particolar modo in termini di diagnosi”. Ma attenzione, avvertono gli esperti, perché nonostante la proliferazione di disturbi sorti durante la crisi del Covid-19, ”il successo delle intelligenze artificiali e la loro accettazione da parte degli operatori sanitari non è facile, perché gli algoritmi sono sempre distorti”. Il tema affrontato dall'articolo riguarda le applicazioni di aiuto psicologico e psichiatrico che “si sono sviluppate in particolare durante il ...

