GF Vip 6, Manuel Bortuzzo si è fidanzato? Chi è la nuova fiamma (Di lunedì 22 agosto 2022) Per Manuel Bortuzzo è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina dopo la burrascosa fine della storia con Lulù Selassié, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6? A quanto pare sì. E la nuova fiamma non sarebbe la ex Federica, di cui spesso si è parlato, bensì – pare – una certa Angelica, cugina di un suo amico. La ragazza e Manuel Bortuzzo sono stati avvistati spesso insieme e fonti vicine al nuotatore sostengono siano ormai inseparabili. Che sia vero amore?

