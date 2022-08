Emerson Palmieri-West Ham: affare in dirittura d’arrivo! (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Gianluca Scamacca, un altro calciatore italiano è pronto a vestire la maglia del West Ham. Si tratta del terzino sinistro Emerson Palmieri attualmente in forza al Chelsea. Reduci da un inizio di stagione da incubo contraddistinto da tre sconfitte nelle ultime tre giornate, gli Hammers hanno individuato nell’italo-brasiliano il profilo ideale per rinforzare il reparto. Come dichiarato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club londinese è pronto ad investire una cifra intorno ai 13 milioni di euro + 2 di bonus per il cartellino del classe ’94. Raggiunto l’accordo tra West Ham e Chelsea nella giornata di venerdì, sarà necessario limare gli ultimi dettagli sul contratto prima dell’annuncio ufficiale. Emerson Palmieri al West Ham: ottimo rinforzo per ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Gianluca Scamacca, un altro calciatore italiano è pronto a vestire la maglia delHam. Si tratta del terzino sinistroattualmente in forza al Chelsea. Reduci da un inizio di stagione da incubo contraddistinto da tre sconfitte nelle ultime tre giornate, gli Hammers hanno individuato nell’italo-brasiliano il profilo ideale per rinforzare il reparto. Come dichiarato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club londinese è pronto ad investire una cifra intorno ai 13 milioni di euro + 2 di bonus per il cartellino del classe ’94. Raggiunto l’accordo traHam e Chelsea nella giornata di venerdì, sarà necessario limare gli ultimi dettagli sul contratto prima dell’annuncio ufficiale.alHam: ottimo rinforzo per ...

junews24com : Calciomercato Juve, sfuma l'obiettivo per la fascia: giocherà in Premier - - LALAZIOMIA : Il Messaggero| Sarri preferisce la sostanza a centrocampo, anche a discapito della qualità. Reguilon-Emerson i nomi… - Gigidalessio95 : @ValerioInTheBox Basta che l'Emerson non sia Palmieri - PepponeCuore89 : @GiorgioGigante gio avete una sfiga tremenda con gli infortuni Castan, spinazzola, emerson palmieri...madonna.. Ma… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Fulmine a ciel sereno #Juventus: l’affare è saltato! FURIA #ALLEGRI? -