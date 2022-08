Elezioni regionali Sicilia, Fava: “Conte è un bugiardo” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dispiace doverlo dire ma Conte è un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell’agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino…”. Così Claudio Fava, ex presidente della Commissione antimafia della Regione Siciliana e candidato con il centrosinistra, sulla decisione del leader M5S Giuseppe Conte di far saltare l’alleanza con il Pd alle regionali. “Conte aveva deciso di uscire dalla coalizione – sostiene Fava – nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l’onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dispiace doverlo dire maè un. Come nella favola del lupo e dell’agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino…”. Così Claudio, ex presidente della Commissione antimafia della Regionena e candidato con il centrosinistra, sulla decisione del leader M5S Giuseppedi far saltare l’alleanza con il Pd alle. “aveva deciso di uscire dalla coalizione – sostiene– nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l’onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

