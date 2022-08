Di Canio sul Napoli | ‘I leader andati via erano verso il piattume?’

Capo1974 : Paolo di Canio a #Sky sul #ManchesterUnited:'sono anni che è in caduta libera..non riesce a riprendersi'...proprio… - Alegam76 : @FDRmou Comunque dopo Di canio , Cassano è quello che mi sta più sul cazzo degli ex giocatori . Sto bastardo , sput… -

... Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di, Marco Bucciantini, Federica Frola Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parolaturno di ...Ma a deciderefatto che le statue non potessero andare ad Expo, o meno fu un altro gruppo ... Gerardo De( responsabile del Laboratorio dell'unità tecnica "Tecnologia dei materiali" dell'...Nel corso di 'Sky Calcio Club' è intervenuto l'ex giocatore del Napoli Paolo Di Canio: " Si è parlato tanto dei leader dello spogliatoio andati via, a partire da Insigne e Koulibaly. Ma non è che quei ...Nel corso di 'Sky Calcio Club' è intervenuto l'ex giocatore del Napoli Paolo Di Canio: " Si è parlato tanto dei leader dello spogliatoio andati via, a partire da Insigne e Koulibaly. Ma non è che quei ...