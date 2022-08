“Così un ragazzo ci è morto!”. Fedez e Chiara Ferragni, è polemica. Lo scatto fa infuriare tutti (Di lunedì 22 agosto 2022) Chiara Ferragni e Fedez nella bufera. La coppia di coniugi non smette di incantare il pubblico di fan. Sempre molto complici e affiatati, i Ferragnez social come sempre, non fa che rendere partecipi tutti dei momenti di vita quotidiana. E questo anche quando lo scatto diventa ‘estremo’. Chiara Ferragni e Fedez, lo scatto ‘estremo’ dalla vacanza. Non ha nulla a che vedere con dettagli ‘piccanti’, ma con la vacanza che la coppia sta trascorredo a Ibiza. La foto resa pubblica di recente mostra i Ferragnez immortalati in un punto più che ‘panoramico’. Chiara Ferragni e Fedez, lo scatto ‘estremo’ dalla vacanza a Ibiza Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)nella bufera. La coppia di coniugi non smette di incantare il pubblico di fan. Sempre molto complici e affiatati, i Ferragnez social come sempre, non fa che rendere partecipidei momenti di vita quotidiana. E questo anche quando lodiventa ‘estremo’., lo‘estremo’ dalla vacanza. Non ha nulla a che vedere con dettagli ‘piccanti’, ma con la vacanza che la coppia sta trascorredo a Ibiza. La foto resa pubblica di recente mostra i Ferragnez immortalati in un punto più che ‘panoramico’., lo‘estremo’ dalla vacanza a Ibiza...

vincio963 : RT @Gianpaolo_5: #Rabiot non era ai margini della rosa. La #Juventus aveva accettato un'offerta molto vantaggiosa per un calciatore non inc… - antocasale991 : RT @c4oscalmo: quanto voglio bene a questo ragazzo, è così puro - cwtchrobin : RT @c4oscalmo: quanto voglio bene a questo ragazzo, è così puro - Jake__thedog__ : Io recentemente ricordo il ragazzo picchiato a Milano, l’ambiente a Civitanova e cosi via, eppure solo questo caso… - The_Chiaretz : @EnricoLetta Invece il video di Civitanova Marche quello andava bene. Andrai a trovare la vittima di stupro in ospe… -