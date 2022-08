Corsport: il Napoli ha la faccia di Spalletti, la sua idea visionaria (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Napoli di Spalletti travolge il Monza, ecco cosa scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: il Napoli è stordente, palleggia con Lobotka e Zielinski, affonda con Anguissa, accorcia il campo e poi lo allunga per il suo tridente (Lozano-Osimhen-Kvara) che apre il Monza in due, lo tiene basso, lo soffoca, lo asfissia senza che Stroppa possa inventarsi nulla. C’è solo il Napoli in ogni zona e nelle due fasi, ha la faccia di Spalletti, la sua idea visionaria di regalare brividi attraverso il palleggio e quell’eleganza che si percepisce nei movimenti con e senza palla. Varrà quasi nulla il possesso (54%), perché la sintesi è nella verticalità, nell’esagerata esuberanza dei centrocampisti e degli attaccanti, nella disinvoltura con cui la difesa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilditravolge il Monza, ecco cosa scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport: ilè stordente, palleggia con Lobotka e Zielinski, affonda con Anguissa, accorcia il campo e poi lo allunga per il suo tridente (Lozano-Osimhen-Kvara) che apre il Monza in due, lo tiene basso, lo soffoca, lo asfissia senza che Stroppa possa inventarsi nulla. C’è solo ilin ogni zona e nelle due fasi, ha ladi, la suadi regalare brividi attraverso il palleggio e quell’eleganza che si percepisce nei movimenti con e senza palla. Varrà quasi nulla il possesso (54%), perché la sintesi è nella verticalità, nell’esagerata esuberanza dei centrocampisti e degli attaccanti, nella disinvoltura con cui la difesa ...

CorSport : ?? '#Ndombele è in Italia per trattare col #Napoli' - mich16m : @CorSport Le partite vanno pesate i prescritti e Napoli chi hanno incontrato fino adesso se no ogni strunz può scrivere quello che vuole - napolista : Zazzaroni: il Napoli è più completo dell’anno scorso, può lottare per lo scudetto Sul Corsport: in giro non vedo s… - Paolo_Bargiggia : Napoli, CorSport: “Una Kvarastella con il Monza” - CorSport : #Raspadori e la prima al Maradona dalla panchina: 'Emozioni fortissime' -