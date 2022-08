Cinquanta candeline per la Doc Rossese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Siamo nell’entroterra della provincia di Imperia, tra colline scoscese, terrazzamenti, ulivi e profumo di mare. Qui, tra i 300 e i 600 metri sopra il livello del mare, la pendenza è oltre il 35% e tutte le operazioni indispensabili al mantenimento della vite sono obbligatoriamente manuali. È qui che si può parlare di viticoltura eroica. Qui, dove il terreno roccioso diede inizialmente il nome al vitigno autoctono ligure a bacca nera che arrivò in Liguria dalla Francia: il Roccese, diventato poi il. Le origini delsono antichissime, da alcuni studi recenti sembra che furono i greci a portarlo in Francia durante loro espansione nel Mediterraneo. In Liguria arrivò nel 1200 grazie all’esercito dei Doria, antica famiglia nobiliare genovese che di ritorno da una spedizione in Provenza portò con con sé alcune barbatelle di Tibouren – varietà ...