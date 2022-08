Chiara Ferragni e Fedez criticati dalla madre di lei: cos'ha detto del video sul dirupo (Di lunedì 22 agosto 2022) Ultimamente un video pubblicato dai Ferragnez ha scatenato mille polemiche. Tra chi ha mosso dure critiche, inoltre, non soltanto gli immancabili haters. Questa volta, infatti, c’era anche la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo Quando Fedez e Chiara Ferragni pubblicano qualcosa su Instagram, come al solito la pioggia di like è assicurata. Entrambi, infatti, sono gli influencer più importanti d’Italia e la loro storia d’amore appassiona milioni di followers ormai da molti anni. Non sempre, tuttavia, i commenti che gli vengono rivolti sono lusinghieri. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato che siano stati messi al centro di una polemica di stampo ambientalista. Fedez e Chiara sono partiti non molto tempo fa per passare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 22 agosto 2022) Ultimamente unpubblicato dai Ferragnez ha scatenato mille polemiche. Tra chi ha mosso dure critiche, inoltre, non soltanto gli immancabili haters. Questa volta, infatti, c’era anche ladi, Marina Di Guardo Quandopubblicano qualcosa su Instagram, come al solito la pioggia di like è assicurata. Entrambi, infatti, sono gli influencer più importanti d’Italia e la loro storia d’amore appassiona milioni di followers ormai da molti anni. Non sempre, tuttavia, i commenti che gli vengono rivolti sono lusinghieri. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato che siano stati messi al centro di una polemica di stampo ambientalista.sono partiti non molto tempo fa per passare ...

Agenzia_Ansa : I Ferragnez postano un video estremo da Ibiza. Alcuni commenti indignati ricordano il giovane morto per recuperare… - vogue_italia : Chiara Ferragni indossa i mocassini perfetti per il rientro in ufficio?? - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni e Fedez sull`orlo di un precipizio: le critiche | DireDonna #chiara #ferragni @ChiaraFerragni… - chavarzabalus__ : Chiara Ferragni e Fedez questa volta avete toppato alla grande. Certe volte in due non si fa un mezzo cervello funzionante. - elena_ele6 : RT @dreamingxx_: Ci fosse stata un'altra coppia al posto di chiara ferragni e fedez su quella montagna pericolosa li avreste coperti di ins… -