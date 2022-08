Calcio: la Juve frena a Marassi, con la Sampdoria è solo 0-0 (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - La Juventus frena già alla seconda giornata di Serie A. I bianconeri non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 a Marassi contro la Sampdoria al termine di un match equilibrato e con occasioni da tutte e due le parti. Un risultato giusto che accontenta soprattutto i blucerchiati che conquistano il primo punto in campionato, mentre la squadra di Allegri sale a quota 4, a -2 dalle leader Napoli, Inter e Roma. Meglio i padroni di casa nel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa la Juve ci prova e l'occasione più ghiotta capita a Kostic nel recupero, sul quale è pronto l'ex Audero. Nella prima frazione la squadra bianconera fatica ad arrivare dalle parti del portiere avversario, complice la pesante assenza del suo uomo di maggiore qualità: Di Maria. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Genova, 22 ago. - (Adnkronos) - Lantusgià alla seconda giornata di Serie A. I bianconeri non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 acontro laal termine di un match equilibrato e con occasioni da tutte e due le parti. Un risultato giusto che accontenta soprattutto i blucerchiati che conquistano il primo punto in campionato, mentre la squadra di Allegri sale a quota 4, a -2 dalle leader Napoli, Inter e Roma. Meglio i padroni di casa nel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa laci prova e l'occasione più ghiotta capita a Kostic nel recupero, sul quale è pronto l'ex Audero. Nella prima frazione la squadra bianconera fatica ad arrivare dalle parti del portiere avversario, complice la pesante assenza del suo uomo di maggiore qualità: Di Maria. I ...

