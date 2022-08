ATP Cincinnati 2022, il clamoroso trionfo di Borna Coric: il croato ha stabilito un record (Di lunedì 22 agosto 2022) Il croato Borna Coric ha completato la propria “Settimana da Dio” a Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, infatti, il croato si è messo alle spalle tutti i problemi fisici dell’ultimo periodo, che lo avevo obbligato anche a un’operazione delicata alla spalla, e ha conquistato il Masters1000 battendo in Finale Stefanos Tsitsipas per 7-6 6-2. Per Coric si tratta del terzo titolo in carriera a livello ATP, ma il più importante, e se lo è andato a prendere con energia e ferocia agonistica, ripensando alla primavera quando in Italia, nei Challenger, cercava di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Ed ecco quello che non ti aspetti negli States, con le vittorie in successione contro Lorenzo Musetti, Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie e infine l’ellenico, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilha completato la propria “Settimana da Dio” a. Sul cemento dell’Ohio, infatti, ilsi è messo alle spalle tutti i problemi fisici dell’ultimo periodo, che lo avevo obbligato anche a un’operazione delicata alla spalla, e ha conquistato il Masters1000 battendo in Finale Stefanos Tsitsipas per 7-6 6-2. Persi tratta del terzo titolo in carriera a livello ATP, ma il più importante, e se lo è andato a prendere con energia e ferocia agonistica, ripensando alla primavera quando in Italia, nei Challenger, cercava di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Ed ecco quello che non ti aspetti negli States, con le vittorie in successione contro Lorenzo Musetti, Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie e infine l’ellenico, ...

