Allegri | «Siamo partiti un filino meglio dell’anno scorso e questo è già un buon segnale»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio 0-0 contro la Sampdoria allo stadio Marassi. Cosa non ha funzionato? «Iniziamo dalle cose positive: non abbiamo preso gol nelle ultime due partite. Nel primo tempo la Samp ci ha chiusi, nel secondo abbiamo fatto buone cose, abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli, purtroppo nel calcio non si deve mai correre all'indietro, si rischia di prendere gol, era già successo con il Sassuolo, quelle cose vanno migliorate. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato perché abbiamo lasciato due punti». Su Vlahovic: ha toccato poche palle nel primo tempo. «Nel primo tempo non abbiamo avuto pazienza, la Samp ha corso molto, nel secondo la squadra è venuta fuori e anche Dusan ha giocato meglio. Deve essere più sereno,

