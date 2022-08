William Carvalho in uscita dal Betis: ad un passo da un club di Serie A (Di domenica 21 agosto 2022) Un altro giocatore di caratura internazionale e grande esperienza starebbe per fare tappa nel nostro campionato. William Carvalho, in uscita dal Real Betis, sarebbe molto vicino ad accasarsi ad una delle nuove realtà del calcio italiano ad alti livelli: il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Stando a quanto riportato da “ESPN“, il club biancoverde avrebbe la forte necessità di alleggerire la rosa a disposizione, per rispettare i ben noti e rigidi paletti imposti dalla Liga spagnola per l’iscrizione al campionato. Il centrocampista portoghese sarebbe di fatto in uscita e pronto a lasciare il club già in questa sessione di calciomercato. William Carvalho Monza Real Betis Il nuovo Monza, sotto la guida ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Un altro giocatore di caratura internazionale e grande esperienza starebbe per fare tappa nel nostro campionato., indal Real, sarebbe molto vicino ad accasarsi ad una delle nuove realtà del calcio italiano ad alti livelli: il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Stando a quanto riportato da “ESPN“, ilbiancoverde avrebbe la forte necessità di alleggerire la rosa a disposizione, per rispettare i ben noti e rigidi paletti imposti dalla Liga spagnola per l’iscrizione al campionato. Il centrocampista portoghese sarebbe di fatto ine pronto a lasciare ilgià in questa sessione di calciomercato.Monza RealIl nuovo Monza, sotto la guida ...

