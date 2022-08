Veronica del ristorante Alfredo, cosa l'ha ridotta in coma da 16 mesi: Roma sconvolta (Di domenica 21 agosto 2022) Quella di Veronica Salvatori è una storia, drammatica e inspiegabile, che sconvolge Roma. Lei è la co-proprietaria del ristorante Alfredo alla Scrofa, uno dei più famosi locali della Capitale. Cento anni di storia alle spalle, clienti vip da tutto il mondo, entrato nella leggenda della cucina per l'iconico piatto delle fettuccine Alfredo (a torto a ragione, l'emblema della cucina italiana negli Stati Uniti). Veronica ha un figlia, è sposata e compirà 40 anni il prossimo 11 settembre, ma come ricorda il Corriere della Sera è in coma da 16 mesi, un anno e mezzo in ospedale, senza alcuna possibilità di riaprire gli occhi. "Spero sempre di vederla riapparire – spiega commosso Marcello Mozzetti, event manager di Alfredo e cugino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Quella diSalvatori è una storia, drammatica e inspiegabile, che sconvolge. Lei è la co-proprietaria delalla Scrofa, uno dei più famosi locali della Capitale. Cento anni di storia alle spalle, clienti vip da tutto il mondo, entrato nella leggenda della cucina per l'iconico piatto delle fettuccine(a torto a ragione, l'emblema della cucina italiana negli Stati Uniti).ha un figlia, è sposata e compirà 40 anni il prossimo 11 settembre, ma come ricorda il Corriere della Sera è inda 16, un anno e mezzo in ospedale, senza alcuna possibilità di riaprire gli occhi. "Spero sempre di vederla riapparire – spiega commosso Marcello Mozzetti, event manager die cugino ...

