Un ragazzino in bici è stato travolto e ucciso da un'auto (Di domenica 21 agosto 2022) Un ragazzino di 15 anni è morto la notte scorsa, travolto da un'automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (in... Leggi su europa.today (Di domenica 21 agosto 2022) Undi 15 anni è morto la notte scorsa,da un'mobile, mentre era incletta, fermo su un lato della della strada, vicino a una palazzina. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Porcia (in...

Ansa_Fvg : Ragazzino in bici travolto da auto, morto. A Porcia, in provincia di Pordenone #ANSA - serenel14278447 : Pordenone Muore quindicenne in biciclettatravolto da un'auto che sbanda - pordenoneoggi : Ragazzino in bicicletta investito e ucciso da un'auto - iconanews : Ragazzino in bici travolto da auto, morto - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Travolto da un'auto che sbanda muore 15enne #ANSA -