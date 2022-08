Scuola, la protesta dei presidi: «Nuove linee guida poco chiare. Dirigenti e docenti non sono virologi» (Di domenica 21 agosto 2022) Manca meno di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e le Nuove procedure anti Covid indicate dall’Istituto superiore di sanità il 5 agosto scorso, e riprese ed emanate dal ministero dell’Istruzione, non convincono i Dirigenti scolastici, preoccupati per il «liberi tutti» deciso ai piani alti: via la mascherina, stop al distanziamento obbligatorio e adeguata sanificazione e areazione degli spazi. «Queste linee guida sono un’interpretazione ottimistica da parte del ministero. Tuttavia, viene anche fatto presente che se peggiorerà l’andamento pandemico le regole potranno cambiare di conseguenza. In ogni caso, quando ci sarà il ritorno in classe a settembre, spero che si valuti la situazione attentamente e che ci vengano fornite indicazioni chiare e precise: ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Manca meno di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e leprocedure anti Covid indicate dall’Istituto superiore di sanità il 5 agosto scorso, e riprese ed emanate dal ministero dell’Istruzione, non convincono iscolastici, preoccupati per il «liberi tutti» deciso ai piani alti: via la mascherina, stop al distanziamento obbligatorio e adeguata sanificazione e areazione degli spazi. «Questeun’interpretazione ottimistica da parte del ministero. Tuttavia, viene anche fatto presente che se peggiorerà l’andamento pandemico le regole potranno cambiare di conseguenza. In ogni caso, quando ci sarà il ritorno in classe a settembre, spero che si valuti la situazione attentamente e che ci vengano fornite indicazionie precise: ...

