MotoGP, Enea Bastianini: "Mi è dispiaciuto il sorpasso di Martin. Penso di meritarmi io il team ufficiale"

"Purtroppo ho dato gas sul cordolo e si è rotto il cerchione. Ho perso pressione dopo 50 metri e perciò sono andato lungo", così Enea Bastianini sul motivo che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il Gran Premio d'Austria 2022 mentre era pienamente in lotta per il podio e per la vittoria con le altre Ducati di Francesco Bagnaia, Jack Miller e Jorge Martin. Il riminese del team Gresini ha poi parlato del duello iniziale con Martin, in un testa a testa potenzialmente importante anche per agguantare un posto nel team ufficiale per il 2023: "Un po' mi è dispiaciuto come sorpasso, perché ci stava, però non all'inizio. Sarebbe stato bello fare gioco di squadra come hanno fatto Miller e Bagnaia. Voleva fare la sua gara, ma se lo avesse ...

