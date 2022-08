Maltempo in Europa: 10 morti e feriti anche in Francia e Austria, Critiche ai sistemi di prevenzione e previsione (Di domenica 21 agosto 2022) La tempesta si è formata poco a nord delle Baleari, ha raggiunto la sua massima potenza tra Corsica e nord Italia per poi portarsi sulla Repubblica Ceca dopo aver attraversato Austria e Slovenia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 agosto 2022) La tempesta si è formata poco a nord delle Baleari, ha raggiunto la sua massima potenza tra Corsica e nord Italia per poi portarsi sulla Repubblica Ceca dopo aver attraversatoe Slovenia L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Maltempo in Europa: 10 morti e feriti anche in Francia e Austria, Critiche ai sistemi di prevenzione e previsione - FirenzePost : Maltempo in Europa: 10 morti e feriti anche in Francia e Austria, Critiche ai sistemi di prevenzione e previsione - marisavillani : RT @CordioliMirco: @amendolaenzo @pdnetwork Maltempo e siccità priorità??? Ma per i prezzi dei carburanti e delle bollette alle stelle, del… - 2rMarzia : RT @CordioliMirco: @amendolaenzo @pdnetwork Maltempo e siccità priorità??? Ma per i prezzi dei carburanti e delle bollette alle stelle, del… - AuricchioAurora : RT @Samira1577: @fffitalia No. È maltempo+ mancata manutenzione del territorio che va avanti da decenni. Si chiama austerità e 'ce lo chied… -