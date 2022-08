LIVE Moto3, GP Austria 2022 in DIRETTA: si parte! Foggia sfida Garcia e Guevara (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’Austria DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.00 Bandiera verde! Inizia il GP d’Austria per quanto riguarda il Mondiale Moto3! 10.58 Inizia il giro di formazione. Ricordiamo che Sasaki dovrà affrontare due ‘long lap penalty’ per quanto accaduto nel finale del round di Silverstone. Il portacolori di Max Racing è atteso ad un buon risultato dopo aver mostrato un passo incredibile durante tutte le libere e durante le qualifiche. 10.56 Il gioco delle scie sarà cruciale, ogni momento può cambiare le sorti della corsa negli ultimi passaggi. Attenzione anche alla nuova chicane, posta per ragioni di sicurezza nel raccordo che porta dalla prima alla terza piega dell’impianto di Zeltweg. 10.53 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.00 Bandiera verde! Inizia il GP d’per quanto riguarda il Mondiale! 10.58 Inizia il giro di formazione. Ricordiamo che Sasaki dovrà affrontare due ‘long lap penalty’ per quanto accaduto nel finale del round di Silverstone. Il portacolori di Max Racing è atteso ad un buon risultato dopo aver mostrato un passo incredibile durante tutte le libere e durante le qualifiche. 10.56 Il gioco delle scie sarà cruciale, ogni momento può cambiare le sorti della corsa negli ultimi passaggi. Attenzione anche alla nuova chicane, posta per ragioni di sicurezza nel raccordo che porta dalla prima alla terza piega dell’impianto di Zeltweg. 10.53 ...

SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto 3: LIVE ora la gara al GP d'Austria su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #Moto3 - SkySportMotoGP : Moto 3: LIVE ora la gara al GP d'Austria su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #Moto3 - Marty_Bb_ : SIAMO LIVE CON LA MOTO3 - dianatamantini : FABIO QUARTARARO comanda il warm up, il campione in carica pronto per la gara. Classifiche ed aggiornamenti MotoGP,… - sportli26181512 : GP Austria: la gara della Moto3 live alle 11. Moto2 alle 12.20: Sul Red Bull Ring di Spielberg è il giorno del GP d… -