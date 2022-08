LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Nicola Bartolini è quarto al corpo libero, Matteo Levantesi quinto alle parallele (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Questa la startlist della finale alla sbarra: Paul Degouy (FRA), Noah Kuavita (BEL), Joel Plata (ESP), James Hall (GBR), Ahmet Onder (TUR), Robert Tvorogal (LTU), Marios Georgiou (CYP), Noe Seifert (SUI). 17:21 Adesso premiazione e poi si passerà all’ultima finale di questi Europei, quella alla sbarra. 17:19 Quinta piazza per Matteo Levantesi alla prima finale europea, che può ritenersi più che soddisfatto. 17:17 Questo il podio definitivo della finale alle parallele pari: 1.Joe Fraser (15.333) 2.Illia Kovtun (15.333) 3.Giarnni Regini-Moran (14.866) 17:14 Ferhat Arican, a causa di una caduta, ottiene 13.700 ed è settimo. 17.12 Caduta di Ferhat Arican, il podio è ormai ormai in ghiaccio per i primi tre. 17.09 BEFFA PER ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Questa la startlist della finale alla sbarra: Paul Degouy (FRA), Noah Kuavita (BEL), Joel Plata (ESP), James Hall (GBR), Ahmet Onder (TUR), Robert Tvorogal (LTU), Marios Georgiou (CYP), Noe Seifert (SUI). 17:21 Adesso premiazione e poi si passerà all’ultima finale di questi, quella alla sbarra. 17:19 Quinta piazza peralla prima finale europea, che può ritenersi più che soddisfatto. 17:17 Questo il podio definitivo della finaleparle pari: 1.Joe Fraser (15.333) 2.Illia Kovtun (15.333) 3.Giarnni Regini-Moran (14.866) 17:14 Ferhat Arican, a causa di una caduta, ottiene 13.700 ed è settimo. 17.12 Caduta di Ferhat Arican, il podio è ormai ormai in ghiaccio per i primi tre. 17.09 BEFFA PER ...

