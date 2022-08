LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Cinti ottavo nel K1 200 metri! Quarto posto beffardo per Craciun e Santini (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Tra 5 minuti avrà inizio la finale del K4 500 metro femminile: azzurre assenti dall’ultimo atto conclusivo prima della pausa pomeridiana. 14.16 Il georgiano Kavelashvili giù dal podio davanti al portoghese Santos e l’ungherese Birkas. 14.13 Cinti GIÙ DAL PODIO! L’azzurro conclude la finale di K1 200 metri maschile in ottava posizione con 37.539 come tempo. Prima posizione per il lettone Akmens, seguito da Menning e Novakovic. 14.10 Nell’eliminatoria 2 invece Giacomo Cinti ha piazzato un 36.180: quinto tempo per conquistare la semifinale. 14.07 Tra poco è il turno di Giacomo Cinti nel K1 200 metri maschile dopo essere giunto secondo nella sua semifinale con il tempo di 36.226. 14.04 Secondo posto per l’ucraina Lyudmila Luzan con un tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Tra 5 minuti avrà inizio la finale del K4 500 metro femminile: azzurre assenti dall’ultimo atto conclusivo prima della pausa pomeridiana. 14.16 Il georgiano Kavelashvili giù dal podio davanti al portoghese Santos e l’ungherese Birkas. 14.13GIÙ DAL PODIO! L’azzurro conclude la finale di K1 200 metri maschile in ottava posizione con 37.539 come tempo. Prima posizione per il lettone Akmens, seguito da Menning e Novakovic. 14.10 Nell’eliminatoria 2 invece Giacomoha piazzato un 36.180: quinto tempo per conquistare la semifinale. 14.07 Tra poco è il turno di Giacomonel K1 200 metri maschile dopo essere giunto secondo nella sua semifinale con il tempo di 36.226. 14.04 Secondoper l’ucraina Lyudmila Luzan con un tempo ...

