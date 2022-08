Le parole di Elisa Balsamo, argento europeo in linea (Di domenica 21 agosto 2022) Lorena Wiebes ha vinto la prova su strada in linea degli Europei, che si sono conclusi oggi a Monaco di Baviera con tantissima gente a bordo strada. ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 21 agosto 2022) Lorena Wiebes ha vinto la prova su strada indegli Europei, che si sono conclusi oggi a Monaco di Baviera con tantissima gente a bordo strada. ...

biciPRO1 : ?? | Le parole a caldo di @Elisa_balsamo dopo l'argento agli europei di @ECMunich2022 ????????? Per lei quello di oggi… - polarikilove : @kvttywonie no elisa io non ho parole anzi ringrazia che non lo hai messo negli amici stretti sennò fuoco scetti...… - pistolesi_elisa : RT @GuidoCrosetto: Le parole di Letta alla CNN non fanno guadagnare un voto a lui, in Italia, né perdere uno alla Meloni. Ma fanno un danno… - trbscx : @b3rxtty rompo il mio silenzio elisa beretti usa violenza fisica su di me ogni volta che abbino la parola jeno a pa… - elisa_sevarin : ??Hai occhio per l’#EducazioneFinanziariaAssicurativa ?? ? ??Gioca con la nostra #EstateEdufin! ??Prova a trovare t… -