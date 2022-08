La dissoluzione dell’Iraq non conviene a nessuno

Leggi su api.follow

(Di domenica 21 agosto 2022) Stanislav Ivanov, accademico del Centro per la sicurezza internazionale dell’istituto IMEMO dell’Accademia Russa delle Scienze, analizza la crisi politica che imperversa in Iraq e che rischia di rovinare definitivamente questo Paese, spezzandolo in diversi tronconi etnico-religiosi che andrebbero a formare nuove entità statali. Ma un esito del genere sarebbe veramente una soluzione agli annosi problemi di Baghdad? Gli iracheni stessi, nonché parecchi politici ed esperti stranieri, parlano sempre più spesso della Repubblica d’Iraq come di uno Stato ormai inesistente. Ci sono motivi e fondamenti seri per un discorso di questo genere. Creato dall’amministrazione britannica negli anni ’20 del secolo scorso in larga misura artificialmente, sulla base di tre ex province dell’Impero Ottomano, lo Stato iracheno sta passando l’ennesima crisi governativa che si trascina da molti mesi. A ...