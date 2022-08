House of the Dragon: da stanotte su Sky Atlantic e in streaming su NOW la serie prequel de Il Trono di Spade (Di domenica 21 agosto 2022) Da stanotte su Sky Atlantic e in streaming su NOW, alle 3:00, in contemporanea con gli USA, sarà disponibile la prima puntata di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade. Westeros riapre i suoi confini: da stanotte su Sky Atlantic alle 3:00 prende il via House of the Dragon, l'attesa serie prequel de Il Trono di Spade che, a poco più di tre anni dall'ultima volta, ci riporterà nel leggendario mondo immaginato da George R.R. Martin, nella storia della temuta Casa Targaryen. Dove vederla Ispirata al romanzo "Fuoco e Sangue" dello scrittore americano, co-creatore e fra i produttori ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) Dasu Skye insu NOW, alle 3:00, in contemporanea con gli USA, sarà disponibile la prima puntata diof the, lade Ildi. Westeros riapre i suoi confini: dasu Skyalle 3:00 prende il viaof the, l'attesade Ildiche, a poco più di tre anni dall'ultima volta, ci riporterà nel leggendario mondo immaginato da George R.R. Martin, nella storia della temuta Casa Targaryen. Dove vederla Ispirata al romanzo "Fuoco e Sangue" dello scrittore americano, co-creatore e fra i produttori ...

robisinlovewlou : sta notte esce house of the dragons e io non potrò vederla quindi spero di non beccarmi spoiler in tl - ParliamoDiNews : A che ora esce House of the Dragon su Sky in Italia #esce #house #dragon #italia #21agosto - trustno1prongs : Domani inizia House of the Dragon ma io devo ancora finire il golden archipelago quindi la guarderò tra due giorni rip me - lawebstar_it : #HouseoftheDragon questa notte l'appuntamento per i fan italiani con il primo episodio del prequel. Tutto quello ch… - Stone_ColdCrazy : Solamente io ho paura a guardare “House of the Dragon” (Now TV) visto il tracollo di “Game of Thrones” cominciato c… -