Guai in casa dem, l'implosione del Pd parte da Roma (Di domenica 21 agosto 2022) Liste ancora aperte in casa Pd ma la resa dei conti è già cominciata. La pubblicazione del video choc che ha portato alle dimissioni Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, e al ritiro della candidatura sul collegio proporzionale per la Camera dei Deputati Lazio 1 (Roma sud, Cimapino, Marino) di Francesco De Angelis, appare infatti sempre più come una sirena di guerra che non sembra ammettere prigionieri, delineando i contorni di un'implosione del partito di Letta. A mettere benzina sul fuoco poi la «sostituzione» dell'esponente frusinate con uno di Viterbo, il consigliere ragionale Enrico Panunzi. Una beffa per gli esponenti Romani rimasti invece fuori dalla partita del 25 settembre per fare spazio a vecchi - e forse ormai logori - equilibri di un partito che ...

