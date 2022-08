Giovani, Meloni “Investire in sport per futuro contro droghe e devianze” (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In pochi sanno che l'Islanda negli anni '90 era la Nazione europea che aveva con il più alto tasso di consumo di droghe, alcol e tabacco tra i Giovani e i Giovanissimi. Nel giro di pochi anni in pochi sanno che quella Nazione è ribaltare completamente la classifica, diventando la Nazione in assoluta più virtuosa. Come hanno fatto? Semplicemente hanno deciso di Investire sui Giovani, istituendo una specie di diritto allo sport”. Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, la leader di FdI Giorgia Meloni. “A tutti i ragazzi – aggiunge – è stata data la possibilità di fare qualsiasi tipo di sport, grazie ad un programma di investimenti sugli impianti sportivi e al sostegno economico per le fasce più deboli. Così, con ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In pochi sanno che l'Islanda negli anni '90 era la Nazione europea che aveva con il più alto tasso di consumo di, alcol e tabacco tra ie issimi. Nel giro di pochi anni in pochi sanno che quella Nazione è ribaltare completamente la classifica, diventando la Nazione in assoluta più virtuosa. Come hanno fatto? Semplicemente hanno deciso disui, istituendo una specie di diritto allo”. Lo dice, in un video pubblicato su Facebook, la leader di FdI Giorgia. “A tutti i ragazzi – aggiunge – è stata data la possibilità di fare qualsiasi tipo di, grazie ad un programma di investimenti sugli impiantiivi e al sostegno economico per le fasce più deboli. Così, con ...

andrewsword2 : @Uther_Raffaele Ma i più votano Meloni fra i giovani ... - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giovani, Meloni “Investire in sport per futuro contro droghe e devianze” - - ItaliaNotizie24 : Giovani, Meloni “Investire in sport per futuro contro droghe e devianze” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “In pochi sanno che l’Islanda negli anni ’90 era la Nazione europea che aveva con il più alto ta… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Giovani, Meloni “Investire in sport per futuro contro droghe e devianze” -… -