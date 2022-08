Bomba fa esplodere l' auto di Darya Dugin | video

fattoquotidiano : In un silenzio pressoché totale il governo uscente si appresta a lasciare al prossimo una bomba pronta ad esplodere - Francesco704 : @aterranegra @matteosalvinimi Una bomba atomica potenzialmente può uccidere decine di milioni di persone se fatta e… - vivinbaro : RT @ottogattotto: #MagistraturaDemocratica tace. #Travaglio fa l'indiano. Il #PD nicchia. @Repubblica fa finta di niente. La bomba scandalo… - MarcoPahl : @DiegoFusaro Povera.. la sua unica colpa essere figlia di un bastardo razzista guerrafondaio nazista. Speriamo che… - doctormabuse18 : @ilbisa2 È stato fatto esplodere con una bomba, non esplode a caso... -

... nei bordi di una strada nei pressi di Mosca, uccisa in un attentato che ha vistola ... Chi abbia messo quellasulla Land Cruiser di proprietà di Aleksander Dugin probabilmente non lo ...Basta una piccola banda di foreign fighters a provocare un disastro daatomica. In un'... invisibile e inodore, investisse una città, qualsiasi (inevitabile) scintilla farebbela ...Dugin è un filosofo ultranazionalista, promotore dell'eurasismo che secondo alcuni ha ispirato anche le politiche del presidente Putin. Compiendo un atto infernale, molto presto finirà lui stesso all' ...Ragusa, Peppe Calabrese non accetta candidatura alla Camera dei Deputati: mi trovo in totale dissenso con la linea del partito nazionale ...