“47 anni senza un perchè” Chi l’ha Visto? fa luce sulla sparizione | la svolta ad un passo – VIDEO

(Di domenica 21 agosto 2022) Chi? non fa mancare il suo sostegno nelle tragedie della vita. La scomparsa di 50fa che aspetta solo risposte. Non manca molto e Chi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

rubio_chef : I nazisti???? ammazzano nativi???? impunemente da 74 anni privandoli di qualsiasi cosa, e quei quattro scoreggioni corr… - gparagone : Senza dimenticare il Popolo greco ????, al quale #Draghi dieci anni fa chiuse i conti correnti, per salvare quell’ABO… - matteosalvinimi : Drogato, senza patente, sotto effetto di droga e con una gamba ingessata investe e uccide un bimbo di 12 anni. Foll… - Fabio_DAmico50 : @DanieleBerghino @Claudiomarang1 @BusaFabio @antoniosignori @chiccotesta @albertodepaoli @enelgreenpower Da anni, d… - BonRav : @pdnetwork @ellyesse Siete al governo da anni fate solo promesse senza mantenere un fico . Siete dei parassiti -

CanaleSassuolo.it

Roma, 21 agosto 2022 "La sinistra negli ultimi 11ha governato per 10mai vincere e vorrebbe continuare a farlo. La Lega, invece, chiede voti ai cittadini per attuare Quota 41, la Flat Tax e contrastare l'immigrazione clandestina"; le ...E un altro: "Vado a Riccione tutti glida dieci, ci sono andato con la famiglia anche quest'anno, vado sul lungomare la seraproblemi, sarà che sono andato a luglio o forse sono stato ... Berardi, tre anni senza cessione: legittimo voler partire, ma... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La diva racconta il film girato a Roma, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco: «Viaggio nella complessità della condizione umana» ...