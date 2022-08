Traffico Roma del 20-08-2022 ore 15 | 30

(Di sabato 20 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare al momento sul grande raccordo anulare su tutte le consolari è chiusa da ieri a causa di un muro pericolante via della Lungara la salita del Buon Pastore e la salita della Lungara zona San Pietro chiusa per lavori sulle condotte idriche via Paolo II per quanto riguarda i trasporti proseguono i lavori sulla linea fl1 Orte Fiumicino fino al 1 agosto la linea ferroviaria interrotta traOstiense e Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo una servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

willerdino : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) in direzione Bo… - VAIstradeanas : 15:05 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - RobertoMattiaz1 : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - nonnamarina49 : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… -

RomaDailyNews

A causa di un incidente stradale,rallentato lungo la statale 18 Var ''Cilentana'', all'altezza del km 151,100 a Centola in provincia di Salerno. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto ...Intanto i nuovi boss gongolavano e dicevano: "è nelle nostre mani". Era vero: droga , rapine, ... I proventi derivanti daldi stupefacenti (l'eroina arrivava dalla Sicilia tramite Pippo ... Traffico Roma del 20-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Si prevede un sabato da bollino nero, mentre una domenica da bollino rosso, per chi vorrà mettersi sulle strade del Friuli Venezia Giulia il fine settimana del 20 e 21 agosto. Per i mezzi pesanti varr ...Lavori in via Crispi a partire dal 22 agosto, ecco il piano del Comune di Palermo per evitare ingorghi e traffico ...