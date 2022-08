Scuola, i docenti no vax sospesi possono tornare in classe (Di sabato 20 agosto 2022) Importante novità a partire dall’anno scolastico 2022-2023: i docenti no vax che erano stati sospesi a partire dal 1° settembre avranno la possibilità di tornare regolarmente a Scuola. A renderlo noto è una circolare inviata nella giornata di venerdì 19 agosto 2022 a tutte le scuole, dalle materne agli istituti superiori. Questo sta a significare la decadenza degli obblighi di vaccinazione per l’intero personale scolastico, che erano in vigore fino a questo momento. Il provvedimento vale quindi anche per i bidelli e gli amministrativi che avevano deciso di non sottoporsi al vaccino ant Covid. La presa di posizione del Miur, secondo quanto riporta Il Messaggero, si basa sulle linee guida che erano già state diffuse e che prevedono regole ben precise a seconda del ciclo di studi sulla base delle indicazioni pervenute ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 20 agosto 2022) Importante novità a partire dall’anno scolastico 2022-2023: ino vax che erano statia partire dal 1° settembre avranno la possibilità diregolarmente a. A renderlo noto è una circolare inviata nella giornata di venerdì 19 agosto 2022 a tutte le scuole, dalle materne agli istituti superiori. Questo sta a significare la decadenza degli obblighi di vaccinazione per l’intero personale scolastico, che erano in vigore fino a questo momento. Il provvedimento vale quindi anche per i bidelli e gli amministrativi che avevano deciso di non sottoporsi al vaccino ant Covid. La presa di posizione del Miur, secondo quanto riporta Il Messaggero, si basa sulle linee guida che erano già state diffuse e che prevedono regole ben precise a seconda del ciclo di studi sulla base delle indicazioni pervenute ...

