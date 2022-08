Pescara, signora sorda insultata e invitata ad uscire dalle Poste. La denuncia e la replica (Di sabato 20 agosto 2022) Un atto di inciviltà a dir poco vergognoso. “Prima derisa, umiliata e invitata ad andarsene, ora accanimento e crudeltà. Succede a una signora sorda di 76 anni” in un ufficio delle Poste Italiane a Pescara. A denunciare la vicenda sono la presidente dell’associazione Accessibilità & eventi deaf Aps Donatella Ruggieri e quello dell’associazione Carrozzine determinate, Claudio Ferrante, ricordando il primo episodio di luglio, quando la signora si recò nell’ufficio postale di cui è cliente dal 1982 per ritirare la pensione di invalidità, ma fu “invitata ad andarsene con uno sgraditissimo gesto delle mani. L’impiegata, nonostante le barriere protettive di plexiglass, non ha voluto abbassarsi la mascherina per far comprendere quanto comunicato ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 20 agosto 2022) Un atto di inciviltà a dir poco vergognoso. “Prima derisa, umiliata ead andarsene, ora accanimento e crudeltà. Succede a unadi 76 anni” in un ufficio delleItaliane a. Are la vicenda sono la presidente dell’associazione Accessibilità & eventi deaf Aps Donatella Ruggieri e quello dell’associazione Carrozzine determinate, Claudio Ferrante, ricordando il primo episodio di luglio, quando lasi recò nell’ufficio postale di cui è cliente dal 1982 per ritirare la pensione di invalidità, ma fu “ad andarsene con uno sgraditissimo gesto delle mani. L’impiegata, nonostante le barriere protettive di plexiglass, non ha voluto abbassarsi la mascherina per far comprendere quanto comunicato ...

Luce_news : Pescara, signora sorda insultata e invitata ad uscire dalle Poste. La denuncia e la replica - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Disabile discriminata in Poste. Associazione: 'Ora è crudeltà' E' successo a una signora sorda… - fisco24_info : Disabile discriminata in Poste. Associazione: 'Ora è crudeltà': E' successo a una signora sorda di 76 anni in un uf… - PunkLullaby : Non io che chiamo il mio titolare perché una signora l'ha cercato e lui che mi fa 'purtroppo Irene oggi non posso s… - DanieleBrbato : Come ogni estate ho letto i tarocchi a tutti i miei amici della montagna, e una signora incuriosita mi ha chiesto d… -