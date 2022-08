Panico a sinistra: i russi attaccano la Meloni (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo le frasi di Dmitri Mevedev sul voto degli europei (“punite i vostri governi”), Di Maio, Letta e compagnia non avevano atteso neppure un minuto. Erano tutti pronti a cavalcare l’asino, bava alla bocca. Avevano sbraitato contro le “ingerenze russe” sulle elezioni italiane, condannato il presunto silenzio del centrodestra, accusato Salvini, Meloni e Berlusconi – era il sottinteso – di intellighenzia col nemico. E adesso come si comporteranno? Dovrebbero fare altrettanto, il condizionale è d’obbligo, per l’editoriale della Pravda russa. E difendere Giorgia Meloni. Il quotidiano di Mosca ha infatti dedicato un corposo articolo alla leader di FdI, indicata come il “potenziale presidente del Consiglio italiano”. Secondo i russi, qualora Meloni salisse a Palazzo Chigi allora l’Italia si avvierebbe sulla “strada del caos” ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo le frasi di Dmitri Mevedev sul voto degli europei (“punite i vostri governi”), Di Maio, Letta e compagnia non avevano atteso neppure un minuto. Erano tutti pronti a cavalcare l’asino, bava alla bocca. Avevano sbraitato contro le “ingerenze russe” sulle elezioni italiane, condannato il presunto silenzio del centrodestra, accusato Salvini,e Berlusconi – era il sottinteso – di intellighenzia col nemico. E adesso come si comporteranno? Dovrebbero fare altrettanto, il condizionale è d’obbligo, per l’editoriale della Pravda russa. E difendere Giorgia. Il quotidiano di Mosca ha infatti dedicato un corposo articolo alla leader di FdI, indicata come il “potenziale presidente del Consiglio italiano”. Secondo i, qualorasalisse a Palazzo Chigi allora l’Italia si avvierebbe sulla “strada del caos” ...

