(Di sabato 20 agosto 2022) Il turco Denizconquista il giro veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’, 13ma tappa del Mondiale. Il portacolori di KTM ha firmato il tempo di 1.41.285ndo di soli 25 millesimi il giapponese Ayumu(Max Racing). Quest’ultimo è stato un grande protagonista della sessione, leader nei minuti conclusivi prima di subire la cancellazione del proprio tempo per un abuso dei limiti della pista nell’impegnativo settore conclusivo del Red Bull Ring. L’iberico Izan Guevara (Aspar) ha concluso al terzodavanti a Dennis(Lepard), rispettivamente a +157 millesimi ed a +352 dalla vetta. Bene anche lo spagnolo e leader Sergio Garcia (Aspar), abile a completare quinto davanti al portoghese Diogo Moreira (MT Helmets – ...

zazoomblog : Moto3 risultato FP2 GP Austria: Foggia mette paura a tutti Guevara e Garcia inseguono - #Moto3 #risultato #Austria… -

OA Sport

che intanto assicura un certo margine di vantaggio tra lui e i due maggiori contendenti ..., GP Austria: i risultati delle prove libereMentre Luca Marini ha raggiunto il 5° posto in Germania, siglando il migliorpersonale ... in Moto2), mentre Bezzecchi ha ottenuto una vittoria innel 2018 ed una nel 2020, questa ... Moto3, risultato FP3 GP Austria: Oncu precede Sasaki, 4° posto per Foggia Il romano del Team Leopard è stato il più veloce nel venerdì di prove libere a Spielberg, alle sue spalle Oncu e McPhee, 7° Nepa, 8° Rossi. Più indietro Garcia, leader del Mondiale, 13°. Domenica 21 a ...La storia della Moto3, la categoria del motomondiale piena di emozioni e sorpassi: dal 2012 il vivaio della MotoGP ...