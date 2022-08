Moto3, Daniel Holgado centra la pole position del GP d’Austria, 4° Rossi, 5° Foggia, Guevara e Garcia inseguono (Di sabato 20 agosto 2022) Daniel Holgado ha centrato la pole position del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota nativo di Alicante ha realizzato il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi, andando a conquistare la prima partenza al palo della sua carriera, e risultando il quinto più giovane di tutti i tempi. Il classe 2005 del team Red Bull KTM Ajo ha messo a segno il tempo di 1:41.234, beffando per appena 10 millesimi il nipponico Ayumu Sasaki (Husqvana Max Racing) che, ormai, pensava di avere la pole position in tasca dopo una ottima prestazione ottenuta nel primo tentativo. Completa la prima fila il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 145 millesimi, mentre apre la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)hato ladel Gran Premio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota nativo di Alicante ha realizzato il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi, andando a conquistare la prima partenza al palo della sua carriera, e risultando il quinto più giovane di tutti i tempi. Il classe 2005 del team Red Bull KTM Ajo ha messo a segno il tempo di 1:41.234, beffando per appena 10 millesimi il nipponico Ayumu Sasaki (Husqvana Max Racing) che, ormai, pensava di avere lain tasca dopo una ottima prestazione ottenuta nel primo tentativo. Completa la prima fila il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 145 millesimi, mentre apre la ...

