Intervista ad Alessandro Michieletto: 'Le sconfitte non mi spaventano, la difesa dell'Inter neppure'

Alessandroda Desenzano sul Garda guida l'azzurro che fra una settimana metterà in gioco l'Europeo, vinto lo scorso anno, nel Mondiale di Slovenia e Polonia. Non perderti le Newsletter di ...... Riccardo Sbertoli Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro, Francesco ... Allenatore: John Speraw I precedenti degli azzurri con gli avversari 49 vinte 37, 86 totai ... Michieletto a Sportweek: "Io, L'Italia, l'Inter, la playstation e..." La Nazionale maschile è stata sconfitta 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) dagli Stati Uniti nella prima gara del DHL Test Match Tournament, triangolare in preparazione dei Campionati del Mondo in programma in ...Parte con una netta sconfitta nella prima amichevole il cammino di avvicinamento ai Mondiali dell'Italia del volley. Gli Usa vincono 3-0 a Cuneo.