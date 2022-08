Masters 1000 Cincinnati 2022: Alcaraz cede sulla distanza a Norrie, out anche Auger-Aliassime (Di sabato 20 agosto 2022) Nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 agosto si è definito il quadro delle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2022, con i risultati degli ultimi due quarti che fanno rumore. Esce di scena, infatti, Carlos Alcaraz, che cede dopo oltre tre ore a Cameron Norrie, per 7-6(4) 6-7(4) 6-4 a favore del britannico. Match subito molto intenso, con Norrie che soffre al servizio e deve già annullare quattro palle break nei suoi due primi turni in battuta; ma il numero 11 al mondo non sta a guardare e a sua volta sale nella risposta, collezionando, senza sfruttare, due palle break. L’equilibrio persiste, per cui si va al tiebreak, dove Norrie si issa subito sul 3-0; recuperato sul 3-3, ancora il britannico prende margine fino al ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 agosto si è definito il quadro delle semifinali deldi, con i risultati degli ultimi due quarti che fanno rumore. Esce di scena, infatti, Carlos, chedopo oltre tre ore a Cameron, per 7-6(4) 6-7(4) 6-4 a favore del britannico. Match subito molto intenso, conche soffre al servizio e deve già annullare quattro palle break nei suoi due primi turni in battuta; ma il numero 11 al mondo non sta a guardare e a sua volta sale nella risposta, collezionando, senza sfruttare, due palle break. L’equilibrio persiste, per cui si va al tiebreak, dovesi issa subito sul 3-0; recuperato sul 3-3, ancora il britannico prende margine fino al ...

