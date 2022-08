La Pravda attacca la Meloni sotto dettatura del Cremlino. Letta & C. ora devono vergognarsi (Di sabato 20 agosto 2022) Un attacco in piena regola dalla Pravda a Giorgia Meloni. Pieno di astio. Una distanza incolmabile tra la leader di FdI e il Cremlino. L’esatto contrario di quanto millantato dalla sinistra italiana. Che ora dovrebbe solo nascondersi per la vergogna. «La potenziale presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sceglie la strada del caos», scrive il quotidiano russo. «E porterà l’Italia in una crisi ancora più profonda dell’attuale». E ancora: «Meloni ha espresso sostegno all’Ucraina e alla fratellanza transatlantica. Ha assicurato che il suo governo sarà un solido governo atlantista che sosterrà l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia», L’attacco della Pravda alla Meloni «Nella situazione attuale con l’Ue, non sarebbe in grado né di coordinare il programma della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Un attacco in piena regola dallaa Giorgia. Pieno di astio. Una distanza incolmabile tra la leader di FdI e il. L’esatto contrario di quanto millantato dalla sinistra italiana. Che ora dovrebbe solo nascondersi per la vergogna. «La potenziale presidente del Consiglio italiano Giorgiasceglie la strada del caos», scrive il quotidiano russo. «E porterà l’Italia in una crisi ancora più profonda dell’attuale». E ancora: «ha espresso sostegno all’Ucraina e alla fratellanza transatlantica. Ha assicurato che il suo governo sarà un solido governo atlantista che sosterrà l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia», L’attacco dellaalla«Nella situazione attuale con l’Ue, non sarebbe in grado né di coordinare il programma della ...

LaStampa : Il giornale russo la Pravda attacca Meloni: “Porterà l'Italia in una crisi più profonda” - rosannaclementi : RT @ConteZero76: Putin emana l'ordine 66 verso Sanna Marin (video trafugato etc) e subito il fatto quotidiano, per bocca della Maurizi, att… - Sntgvn : @alerox1973 @GuidoCrosetto La Pravda attacca la Meloni e questo significa che qualcuno della Lega è “vicino” a dei… - Lonewol95228349 : Il giornale russo la Pravda attacca Meloni: “Porterà l'Italia in una crisi più profonda” - petrelliascoli : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Il giornale russo Pravda attacca Giorgia #Meloni 'sceglie la strada del caos e porterà l'Italia in una cris… -