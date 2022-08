Costumi da bagno, non fare questo errore nel lavaggio: potrebbero rovinarsi per sempre (Di sabato 20 agosto 2022) Sono tra i capi più usati dell’estate e, per questo motivo, è fondamentale saperli curare bene. Ecco cosa non fare mai nel lavaggio dei Costumi da bagno Lavare i Costumi da bagno (Pexels)Durante l’estate, si mettono via i pantaloni lunghi, le giacche e le scarpe per lasciare spazio a Costumi, magliette leggere e ciabatte. Chi vive vicino al mare, inoltre, ha la fortuna di poter andare a fare il bagno anche tutti i giorni: i Costumi diventano quindi uno degli indumenti più usati. Proprio per questo motivo, però, è fondamentale sapere come prendersene cura e come lavarli, al fine di farli durare per molti anni. Soprattutto se si tratta di Costumi costosi ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 agosto 2022) Sono tra i capi più usati dell’estate e, permotivo, è fondamentale saperli curare bene. Ecco cosa nonmai neldeidaLavare ida(Pexels)Durante l’estate, si mettono via i pantaloni lunghi, le giacche e le scarpe per lasciare spazio a, magliette leggere e ciabatte. Chi vive vicino al mare, inoltre, ha la fortuna di poter andare ailanche tutti i giorni: idiventano quindi uno degli indumenti più usati. Proprio permotivo, però, è fondamentale sapere come prendersene cura e come lavarli, al fine di farli durare per molti anni. Soprattutto se si tratta dicostosi ...

GaspareCaj : @giocogio1 ci rimettiamo forse qualcosa, ma ci inseriamo in un mercato importante'. Questa illusione l'ho sentita… - AleScarpo : Scopri il {catalog} % che vendo su @Vinted. Taglia M / IT 42 / EU 38 a 15,00 € €! - Claucla10745512 : RT @rossaricciaema1: L’originalità e lo spirito d’avanguardia che mi muovono ogni volta nell’acquisto dei miei costumi da bagno sono ammire… - Lauradaisym : @Morbilla_ Io stavo per andare a Malta senza costumi da bagno, una volta mia sorella è partita senza calzini e a Lo… - letiziamarce : Fate un salto nel mio armadio vinted ?? -