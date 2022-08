Assist di Perisic e gol di Kane: il Tottenham non si ferma più, terzo risultato utile consecutivo (Di sabato 20 agosto 2022) Inizio importante del Tottenham in Premier League, la squadra di Conte è molto forte ed in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica. La gara contro il Wolves si è conclusa sul risultato di 1-0, non è stata una partita facile per i padroni di casa contro un avversario molto insidioso. La classifica degli Spurs è sempre più interessante, la squadra si trova momentaneamente al primo posto. Il Tottenham ha collezionato 7 punti in tre partite, frutto delle vittorie contro Southampton e Wolves e del pareggio contro il Chelsea. La gara di oggi si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo un gol di Kane su Assist dell’ex Inter Perisic. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Inizio importante delin Premier League, la squadra di Conte è molto forte ed in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica. La gara contro il Wolves si è conclusa suldi 1-0, non è stata una partita facile per i padroni di casa contro un avversario molto insidioso. La classifica degli Spurs è sempre più interessante, la squadra si trova momentaneamente al primo posto. Ilha collezionato 7 punti in tre partite, frutto delle vittorie contro Southampton e Wolves e del pareggio contro il Chelsea. La gara di oggi si è conclusa suldi 1-0, decisivo un gol disudell’ex Inter. L'articolo CalcioWeb.

